Дмитрий Половинчук
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
был в запасе
Торпедо
3
КАМАЗ
2
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
54'
54'
54'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 25' - 90'
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 25' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
38'
38'
38'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
минуты: 1' - 74'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 74'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
28.05.2011 28 мая 2011 сб 17:30
Торпедо
0 : 0
Оренбург
28.05.2011 28 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
минуты: 76' - 90'
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 76' - 90'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
минуты: 74' - 90'
Мордовия
4
Торпедо
0
минуты: 74' - 90'
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 12:00
минуты: 1' - 68'
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 68'