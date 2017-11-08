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Лента
Матч-центр
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Александр Малышев
№1
Вратарь
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Шинник
0 : 0
Кубань
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Шинник
0
Кубань
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Факел
1
был в запасе