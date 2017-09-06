Юрий Петраков
№77
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 15:00
Томь
0 : 0
Оренбург
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 15:00
был в запасе
Томь
0
Оренбург
0
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 15:00
Томь
1 : 2
Нижний Новгород
22.07.2017 22 июля 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 38'
Томь
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 38'
15.07.2017 15 июля 2017 сб 11:00
Луч
3 : 0
Томь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
8.07.2017 8 июля 2017 сб 14:00
Томь
1 : 4
Кубань
8.07.2017 8 июля 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 64'
Томь
1
Кубань
4
минуты: 1' - 64'