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Виталий Волков
№11
Полузащитник
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Команда
Тобол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Мордовия
2 : 0
Волга
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Мордовия
2
Волга
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Волга
4
Краснодар
1
минуты: 1' - 55'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 46'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
71'
71'
71'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Волга
3
Сочи
0
минуты: 57' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
минуты: 52' - 90'
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 52' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Урал
0 : 1
Волга
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Урал
0
Волга
1
минуты: 1' - 46'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:00
Волга
2 : 2
КАМАЗ
44'
44'
44'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:00
44'
минуты: 1' - 90'
Волга
2
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:00
Волга
2 : 0
Химки
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Волга
0 : 0
Кубань
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
Волга
1 : 0
Салют
90'
90'
90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
Волга
3 : 0
Авангард
42'
42'
42'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
42'
минуты: 1' - 82'
Волга
3
Авангард
0
минуты: 1' - 82'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 59'
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 59'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 87'
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 87'