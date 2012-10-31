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Матч-центр
Моя команда
Денис Ковба
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
2
Химки
1
минуты: 46' - 90'
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
18:00
Химки
2 : 0
Волга
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
18:00
был в запасе
Химки
2
Волга
0
был в запасе