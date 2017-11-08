Валерий Поляков
№35
Вратарь
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 14:00
был в запасе
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
1
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Ротор
2
Томь
0
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Ротор
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
был в запасе
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе