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Валерий Поляков
№35
Вратарь
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
2
Томь
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе