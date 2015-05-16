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Антон Рогочий
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Анжи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Анжи
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Шинник
1 : 0
Сибирь
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Шинник
1
Сибирь
0
минуты: 88' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
3.05.2015
3 мая 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Томь
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
1
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
37'
37'
37'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Химик
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
минуты: 84' - 90'
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 84' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Енисей
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 44' - 90'
Сибирь
0
Енисей
0
минуты: 44' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
был в запасе
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Сибирь
2 : 1
Оренбург
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
был в запасе
Сибирь
2
Оренбург
1
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
2
Сибирь
0
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Анжи
1
Сибирь
3
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:00
Томь
1 : 1
Сибирь
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:00
минуты: 60' - 90'
Томь
1
Сибирь
1
минуты: 60' - 90'
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