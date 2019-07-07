Иван Темников
№30
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1989 (31) год
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'