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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Темников
№30
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1989 (31) год
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'