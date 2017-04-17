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Ренат Сабитов
№34
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 58'
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 58'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Мордовия
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Факел
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Кубань
2 : 0
Мордовия
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
был в запасе
Кубань
2
Мордовия
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Нефтехимик
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 80'
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
1
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 31' - 90'
Мордовия
1
Спартак-2
4
минуты: 31' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30'
30'
30'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 62'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
45'
45'
45'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Волгарь
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 70'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
55'
55'
55'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
73'
73'
73'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
67'
67'
67'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
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