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Сергей Козко
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Химки
3
Торпедо
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Химки
1
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
был в запасе
Торпедо
3
Химки
1
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
был в запасе
Балтика
4
Химки
1
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
был в запасе
Химки
1
Луч
0
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
был в запасе
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
51'
51'
51'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Химки
1 : 0
Енисей
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
был в запасе
Химки
0
КАМАЗ
3
был в запасе
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
34'
34'
34'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
7.05.2011
7 мая 2011
сб
7:00
был в запасе
Луч
0
Химки
0
был в запасе
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе