Дмитрий Голубов
№85
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Тосно
3 : 1
Томь
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Тосно
3
Томь
1
был в запасе
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Арсенал
1 : 2
Томь
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
был в запасе
Арсенал
1
Томь
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 11:30
Зенит-2
0 : 0
Томь
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 11:30
минуты: 76' - 90'
Зенит-2
0
Томь
0
минуты: 76' - 90'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 9:00
Байкал
1 : 2
Томь
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 9:00
минуты: 79' - 90'
Байкал
1
Томь
2
минуты: 79' - 90'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 12:00
Томь
0 : 0
Факел
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 12:00
минуты: 84' - 90'
Томь
0
Факел
0
минуты: 84' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Томь
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Томь
1
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
минуты: 69' - 90'
Томь
2
Балтика
1
минуты: 69' - 90'
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 16:00
Томь
1 : 0
Волга
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 16:00
минуты: 73' - 90'
Томь
1
Волга
0
минуты: 73' - 90'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Сокол
1
Томь
2
минуты: 81' - 90'
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
минуты: 85' - 90'
Луч
0
Томь
3
минуты: 85' - 90'
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Томь
1
Тюмень
1
минуты: 90' - 90'
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
был в запасе
Енисей
1
Томь
2
был в запасе
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
минуты: 1' - 75'
Томь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 75'
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 20:30
Шинник
0 : 1
Томь
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 20:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:30
Томь
1 : 0
Оренбург
90'
90'
90'
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:30
минуты: 70' - 90'
Томь
1
Оренбург
0
минуты: 70' - 90'
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
минуты: 86' - 90'
Томь
4
Армавир
0
минуты: 86' - 90'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
Томь
3 : 2
Тосно
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
минуты: 68' - 90'
Томь
3
Тосно
2
минуты: 68' - 90'
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 16:45
был в запасе
Томь
1
Арсенал
3
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 16:45
Томь
2 : 3
Зенит-2
27.07.2015 27 июля 2015 пн 16:45
минуты: 1' - 58'
Томь
2
Зенит-2
3
минуты: 1' - 58'
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