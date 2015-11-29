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Дмитрий Голубов
№85
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Тосно
3 : 1
Томь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Тосно
3
Томь
1
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Арсенал
1 : 2
Томь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
был в запасе
Арсенал
1
Томь
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
11:30
Зенит-2
0 : 0
Томь
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
11:30
минуты: 76' - 90'
Зенит-2
0
Томь
0
минуты: 76' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
1 : 2
Томь
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 79' - 90'
Байкал
1
Томь
2
минуты: 79' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
12:00
Томь
0 : 0
Факел
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 84' - 90'
Томь
0
Факел
0
минуты: 84' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Томь
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Томь
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 69' - 90'
Томь
2
Балтика
1
минуты: 69' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
Томь
1 : 0
Волга
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
минуты: 73' - 90'
Томь
1
Волга
0
минуты: 73' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Сокол
1
Томь
2
минуты: 81' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 85' - 90'
Луч
0
Томь
3
минуты: 85' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Томь
1
Тюмень
1
минуты: 90' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
был в запасе
Енисей
1
Томь
2
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 75'
Томь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 75'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
Шинник
0 : 1
Томь
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
Томь
1 : 0
Оренбург
90'
90'
90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 70' - 90'
Томь
1
Оренбург
0
минуты: 70' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 86' - 90'
Томь
4
Армавир
0
минуты: 86' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
Томь
3 : 2
Тосно
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 68' - 90'
Томь
3
Тосно
2
минуты: 68' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
был в запасе
Томь
1
Арсенал
3
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:45
Томь
2 : 3
Зенит-2
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:45
минуты: 1' - 58'
Томь
2
Зенит-2
3
минуты: 1' - 58'
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