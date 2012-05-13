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Дейвидас Шемберас
№5
Полузащитник
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Рубин
3 : 1
ЦСКА
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
был в запасе
Рубин
3
ЦСКА
1
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
16:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань
8.05.2012
8 мая 2012
вт
16:00
был в запасе
ЦСКА
0
Кубань
0
был в запасе
2.05.2012
2 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
2.05.2012
2 мая 2012
ср
19:45
минуты: 46' - 90'
Локомотив
0
ЦСКА
3
минуты: 46' - 90'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Спартак
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
был в запасе
ЦСКА
2
Спартак
1
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:30
ЦСКА
0 : 0
Анжи
47'
47'
47'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
Кубань
1 : 1
ЦСКА
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
минуты: 85' - 90'
Кубань
1
ЦСКА
1
минуты: 85' - 90'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
был в запасе
ЦСКА
0
Локомотив
2
был в запасе
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
был в запасе
Спартак
1
ЦСКА
2
был в запасе
9.03.2012
9 марта 2012
пт
13:00
ЦСКА
1 : 1
Динамо
9.03.2012
9 марта 2012
пт
13:00
был в запасе
ЦСКА
1
Динамо
1
был в запасе
3.03.2012
3 марта 2012
сб
15:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
3.03.2012
3 марта 2012
сб
15:00
был в запасе
ЦСКА
2
Зенит
2
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:30
Анжи
2 : 1
ЦСКА
38'
38'
38'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
19:15
ЦСКА
1 : 2
Рубин
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
19:15
минуты: 80' - 90'
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
19:45
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
минуты: 70' - 90'
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
минуты: 70' - 90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
90'
90'
90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Кубань
0 : 0
ЦСКА
78'
78'
78'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
минуты: 77' - 90'
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 77' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 64'
Ростов
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 64'
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