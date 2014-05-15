Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Элвер Рахимич
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
ЦСКА
2 : 0
Томь
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
был в запасе
ЦСКА
2
Томь
0
был в запасе
2.05.2014
2 мая 2014
пт
13:00
Амкар
1 : 3
ЦСКА
2.05.2014
2 мая 2014
пт
13:00
был в запасе
Амкар
1
ЦСКА
3
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
12:30
ЦСКА
2 : 1
Рубин
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
ЦСКА
2
Рубин
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Кубань
0 : 4
ЦСКА
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Кубань
0
ЦСКА
4
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
0
был в запасе
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
был в запасе
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
был в запасе
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
Анжи
0 : 3
ЦСКА
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
был в запасе
Анжи
0
ЦСКА
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
был в запасе
ЦСКА
1
Зенит
0
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
9.03.2014
9 марта 2014
вс
12:30
был в запасе
Динамо
4
ЦСКА
2
был в запасе
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
16:45
был в запасе
Краснодар
1
ЦСКА
0
был в запасе
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
ЦСКА
1 : 0
Спартак
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
был в запасе
ЦСКА
1
Спартак
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
был в запасе
ЦСКА
4
Ахмат
1
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
12:30
был в запасе
Волга
1
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
ЦСКА
5
Краснодар
1
минуты: 46' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
был в запасе
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
2
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Ахмат
2
ЦСКА
0
был в запасе
Показать все игры