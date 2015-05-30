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Олег Кожанов
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Енисей
1
минуты: 90' - 90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 65' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 65' - 90'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 46' - 74'
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 46' - 74'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Шинник
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 67' - 90'
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 67' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 71' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 71' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
минуты: 58' - 90'
Томь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 58' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
минуты: 62' - 90'
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 62' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 64' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 64' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
минуты: 82' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 73' - 90'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 73' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 1' - 35'
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 35'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
СКА-Хабаровск
21'
21'
21'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 68'
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 68'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 72' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 72' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 42'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 42'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 55' - 90'
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