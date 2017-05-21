Дмитрий Лоськов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Локомотив
0
Зенит
2
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
был в запасе
Урал
1
Локомотив
2
был в запасе
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
Локомотив
4 : 0
Оренбург
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
4
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'