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Матч-центр
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Дмитрий Лоськов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Локомотив
0
Зенит
2
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
был в запасе
Урал
1
Локомотив
2
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
Локомотив
4 : 0
Оренбург
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
4
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'