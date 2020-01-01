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Лента
Матч-центр
Моя команда
Зюлте-Варегем
Варегем
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Страна
Бельгия
Стадион
Регенбоогстадион
Тренер
Франки Дюри
Ф. Дюри
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига чемпионов
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Тимоти Дерийк
Т. Дерийк
Защ
33
2
0
0
1
0
43
Сандер Копман
С. Копман
Пол
25
5
0
2
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов