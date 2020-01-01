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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рон-Роберт Цилер
№16
Вратарь
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 февр. 1989 (31) год
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Ганновер-96
1
0
0
0