Андерсон Ньянгбо
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гент
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
6 окт. 1999 (20) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 1
Рома
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Гент
1
Рома
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Рома
1
Гент
0
был в запасе