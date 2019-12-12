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Аль Мусрати
№18
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Ливия
Дата рождения
6 апр. 1996 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
85'
35'
85'
35'
85'
35'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
85'
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
18:50
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
был в запасе