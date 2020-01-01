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Кубань
Краснодар
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Россия
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Турнир:
россия. премьер-лига
чемпионат россии. первый этап первый этап
чемпионат россии. финальный этап второй этап
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
Полевые игроки
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Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
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0
игроков
0
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов