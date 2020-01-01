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Лента
Матч-центр
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Гронинген
Гронинген
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Страна
Нидерланды
Стадион
Евроборг
Тренер
Эрнест Фабер
Э. Фабер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
21
Расмус Линдгрен
Р. Линдгрен
Защ
35
1
0
0
0
0
22
Симон Тибблинг
С. Тибблинг
Пол
25
5
0
0
2
0
7
Ярхинио Антониа
Я. Антониа
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий