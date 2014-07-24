Гронинген

Гронинген
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Страна
Нидерланды
Стадион
Евроборг
Тренер
Эрнест Фабер
Э. Фабер
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Состав
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Результаты

Таблица

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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
Гронинген
1 : 2
Абердин
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
2 раунд
Гронинген
1
Абердин
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:45
Абердин
0 : 0
Гронинген
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:45
2 раунд
Абердин
0
Гронинген
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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