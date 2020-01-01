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Матч-центр
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Гонсало Игуаин
№21
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 дек. 1987 (32) года
Рост
184
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
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Ювентус
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