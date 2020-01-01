Гилерме (Гилерме Алвим Маринато)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 дек. 1985 (34) года
Рост
197
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Локомотив
20
0
2
0