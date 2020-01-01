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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гилерме (Гилерме Алвим Маринато)
№1
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 дек. 1985 (34) года
Рост
197
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Локомотив
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