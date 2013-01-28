Нигер

Подписаться
Сайт
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Группа B И В Н П Мячи Очки
2
Мали
3 1 1 1 2:2 4
3
ДР Конго
3 0 3 0 3:3 3
4
Нигер
3 0 1 2 0:4 1
Подробнее
Результаты
28.01.2013 28 янв. 2013 пн 20:00
Нигер
0 : 3
Гана
28.01.2013 28 янв. 2013 пн 20:00
3 тур
Нигер
0
Гана
3
Кубок Африканских Наций , 3 тур
24.01.2013 24 янв. 2013 чт 21:00
Нигер
0 : 0
ДР Конго
24.01.2013 24 янв. 2013 чт 21:00
2 тур
Нигер
0
ДР Конго
0
Кубок Африканских Наций , 2 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
Мали
1 : 0
Нигер
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
1 тур
Мали
1
Нигер
0
Кубок Африканских Наций , 1 тур
Подробнее