Мозамбик

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Группа C И В Н П Мячи Очки
2
Нигерия
3 2 0 1 5:3 6
3
Бенин
3 0 1 2 2:5 1
4
Мозамбик
3 0 1 2 2:7 1
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Результаты
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 19:00
Нигерия
3 : 0
Мозамбик
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 19:00
3 тур
Нигерия
3
Мозамбик
0
Кубок Африканских Наций , 3 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 21:30
Мозамбик
0 : 2
Египет
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 21:30
2 тур
Мозамбик
0
Египет
2
Кубок Африканских Наций , 2 тур
12.01.2010 12 янв. 2010 вт 21:30
Мозамбик
2 : 2
Бенин
12.01.2010 12 янв. 2010 вт 21:30
1 тур
Мозамбик
2
Бенин
2
Кубок Африканских Наций , 1 тур
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