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Мозамбик
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Группа C
И
В
Н
П
Мячи
Очки
2
Нигерия
3
2
0
1
5:3
6
3
Бенин
3
0
1
2
2:5
1
4
Мозамбик
3
0
1
2
2:7
1
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Результаты
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
19:00
Нигерия
3 : 0
Мозамбик
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
19:00
3 тур
Нигерия
3
Мозамбик
0
Кубок Африканских Наций , 3 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
21:30
Мозамбик
0 : 2
Египет
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
21:30
2 тур
Мозамбик
0
Египет
2
Кубок Африканских Наций , 2 тур
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
21:30
Мозамбик
2 : 2
Бенин
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
21:30
1 тур
Мозамбик
2
Бенин
2
Кубок Африканских Наций , 1 тур
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