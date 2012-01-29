Ливия

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Хавьер Клементе
Х. Клементе
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Результаты

Таблица

Группа A И В Н П Мячи Очки
1
Замбия
3 2 1 0 5:3 7
2
Экваториальная Гвинея
3 2 0 1 3:2 6
3
Ливия
3 1 1 1 4:4 4
4
Сенегал
3 0 0 3 3:6 0
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Результаты
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 21:00
Ливия
2 : 1
Сенегал
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 21:00
3 тур
Ливия
2
Сенегал
1
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 3 тур
25.01.2012 25 янв. 2012 ср 20:15
Ливия
2 : 2
Замбия
25.01.2012 25 янв. 2012 ср 20:15
2 тур
Ливия
2
Замбия
2
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 2 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 21:30
Экваториальная Гвинея
1 : 0
Ливия
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 21:30
1 тур
Экваториальная Гвинея
1
Ливия
0
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 1 тур
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