Куба

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Результаты
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс -:-
Никарагуа
2 : 0
Куба
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс -:-
Январь
Никарагуа
2
Куба
0
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
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