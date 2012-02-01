Ботсвана

Подписаться
Сайт
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Группа D И В Н П Мячи Очки
2
Мали
3 2 0 1 3:3 6
3
Гвинея
3 1 1 1 7:3 4
4
Ботсвана
3 0 0 3 2:9 0
Подробнее
Результаты
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 21:00
Ботсвана
1 : 2
Мали
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 21:00
3 тур
Ботсвана
1
Мали
2
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 3 тур
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 19:00
Ботсвана
1 : 6
Гвинея
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 19:00
2 тур
Ботсвана
1
Гвинея
6
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 2 тур
24.01.2012 24 янв. 2012 вт 19:00
Гана
1 : 0
Ботсвана
24.01.2012 24 янв. 2012 вт 19:00
1 тур
Гана
1
Ботсвана
0
Кубок Африканских Наций Групповой раунд, 1 тур
Подробнее