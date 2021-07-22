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Уйпешт VS Вадуц
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Уйпешт - Вадуц: 22 июля 2021 смотреть онлайн
Уйпешт
Будапешт
-:-
-:-
Уйпешт - Вадуц: 22 июля 2021 смотреть онлайн
Вадуц
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций,
2 раунд
22 июля 2021, -:- МСК
22.07.2021, -:- МСК
четверг
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Уйпешт
мин
26
Нэги
Даниэль Нэги
Вадуц
мин
-
S. Wieser
S. Wieser
-
M. Coulibaly
M. Coulibaly
Главный тренер
Джорджо Контини