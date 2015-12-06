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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Санабрия 17
Санабрия 78
Санабрия 84
3:1
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Эль-Жар 39
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
6 дек. 2015, 20:15 МСК
6.12.2015, 20:15 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
0
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
33
Нди
Дани Нди
60
25
Халилович
Ален Халилович
90
0
Санабрия
Антонио Санабрия
17'
78'
84'
17', 78', 84'
88
23
Джони
Джони
85
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
3
Менендес
Алекс Менендес
14
Гуитиан
Альберто Гуитиан
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
16
Кастро
Карлос Кастро
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
64
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
39'
39'
90
10
Араухо
Серхио Араухо
75
24
Тана
Тана
68
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
11
Момо
Момо
14
Эрнан
Эрнан
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
9
Падрон
Асдрубал Падрон