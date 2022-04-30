Спартак-2 - Нефтехимик: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Нефтехимик: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 апр. 2022, -:- МСК
30.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-2
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 18:00
Нефтехимик
0
Спартак-2
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0 : 3
Нефтехимик
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0
Нефтехимик
3
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-2
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
Нефтехимик
0
Спартак-2
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
Спартак-2
0 : 0
Нефтехимик
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
Спартак-2
0
Нефтехимик
0