Спартак-2 - Велес: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Велес: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5
Спартак-2
0
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 15:00
Спартак-2
2 : 1
Велес
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 15:00
Спартак-2
2
Велес
1