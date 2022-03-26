Спартак-2 - Металлург: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Металлург: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
26 марта 2022, -:- МСК
26.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов