Испания (мол.) - Португалия (мол.): 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Испания (мол.)
0:1

Испания (мол.) - Португалия (мол.): 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Португалия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/2 финала

Чемпионат Европы U-21,

1/2 финала
3 июня 2021, 19:00 МСК
3.06.2021, 19:00 МСК
четверг
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Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
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