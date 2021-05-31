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Чемпионат Европы U-21
Испания (мол.) VS Хорватия (мол.)
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Испания (мол.) - Хорватия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Испания (мол.)
-:-
Испания (мол.) - Хорватия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Хорватия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/4 финала
Чемпионат Европы U-21,
1/4 финала
31 мая 2021, -:- МСК
31.05.2021, -:- МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Испания (мол.)
мин
5
Куэнка
Хорхе Куэнка
1
Фернандес
Альваро Фернандес
18
J. Puado
J. Puado
16
Manu García
Manu García
3
Педроса
Адрия Педроса
2
Пипа
Пипа
4
Гильямон
Уго Гильямон
21
Барренечеа
Андер Барренечеа
15
Монкайола
Хон Монкайола
10
Вильяр
Гонсало Вильяр
9
Руис
Абель Руис
Запасные
13
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
12
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Диас
Браим Диас
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
11
Кукурелья
Марк Кукурелья
-
20
Пуч
Рики Пуч
-
6
Субименди
Мартин Субименди
-
7
Посо
Алехандро Посо
-
19
Гомес
Дани Гомес
-
22
Пино
Йереми Пино
-
23
Alex Domínguez
Alex Domínguez
-
Хорватия (мол.)
мин
12
Котарски
Доминик Котарски
11
Брадарич
Домагой Брадарич
2
Шверко
Марин Шверко
22
Вушкович
Марио Вушкович
21
Шпикич
Дарио Шпикич
17
Бистрович
Кристиян Бистрович
3
Бабец
Хрвойе Бабец
8
Моро
Никола Моро
16
Франьич
Бартол Франьич
7
Иванушец
Лука Иванушец
14
Визингер
Дарио Визингер
Запасные
1
Шемпер
Адриан Шемпер
-
23
Невистич
Иван Невистич
-
5
Эрлич
Мартин Эрлич
-
15
Кризманич
Крешимир Кризманич
-
4
Чолина
Давид Чолина
-
10
Майер
Ловро Майер
-
13
Жапер
Михаэл Жапер
-
6
Неясмич
Дарко Неясмич
-
20
Муса
Петар Муса
-
9
Куленович
Сандро Куленович
-
19
Вук
Матей Вук
-
18
Дивкович
Марко Дивкович
-