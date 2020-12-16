Матч завершен
Сан Фернандо
Сан Фернандо
0:2
Матч завершен
Кастельон
Кастельон-де-ла-Плана
35
37
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 20:00 МСК
16.12.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Кастельон
мин
-
P. Fernandes
P. Fernandes
35'
35'
89
-
I. Munoz
I. Munoz
37'
37'
89
-
M. Castells
M. Castells
89
-
J. Muguruza
J. Muguruza
89