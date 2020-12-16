Матч завершен
Райо Махадаонда
Махадаонда
1:2
Матч завершен
Еклано
Екла
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:30 МСК
16.12.2020, 21:30 МСК
среда
События
Составы
Райо Махадаонда
мин
-
B. Gonzalez
B. Gonzalez
121
-
L. Polydoro
L. Polydoro
121
Еклано
мин
-
A. Placeres
A. Placeres
121