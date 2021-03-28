Португалия (мол.) - Англия (мол.): 28 марта 2021 смотреть онлайн

Португалия (мол.)
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Португалия (мол.) - Англия (мол.): 28 марта 2021 смотреть онлайн

Англия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 2 тур

Чемпионат Европы U-21,

2 тур
28 марта 2021, 23:00 МСК
28.03.2021, 23:00 МСК
воскресенье
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Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Португалия (мол.)
мин
4
Diogo QueirÃ³s
Diogo QueirÃ³s
1
Кошта
Диогу Кошта
19
Томаш
Тиагу Томаш
3
Лейте
Диогу Лейте
5
Далот
Диогу Далот
2
Корреа
Тьерри Корреа
6
Флорентину
Флорентину
8
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
7
Витинья
Витинья
18
Гонсалвеш
Педру Гонсалвеш
17
Тринкау
Тринкау
Запасные
12
Максимиану
Луиш Максимиану
-
22
Виржиния
Жоау Виржиния
-
14
Перейра
Педро Перейра
-
15
Джало
Тиагу Джало
-
23
Виейра
Фабиу Виейра
-
9
Рамуш
Гонсалу Рамуш
-
21
Консейсау
Чику Консейсау
-
10
Браганца
Даниэль Браганца
-
13
Tomás Tavares
Tomás Tavares
-
20
João Mário
João Mário
-
16
Filipe Miguel Barros Soares
Filipe Miguel Barros Soares
-
11
Dany Mota
Dany Mota
-
Англия (мол.)
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
4
Годфри
Бен Годфри
3
Келли
Ллойд Келли
2
Ааронс
Макс Ааронс
5
Гехи
Марк Гехи
10
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
21
Макнил
Дуайт Макнил
6
Дэвис
Том Дэвис
16
Скипп
Оливер Скипп
18
Смит
Эмиль Смит
9
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Запасные
22
Гриффитс
Джошуа Гриффитс
-
13
Барсик
Джозеф Барсик
-
11
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
15
Танганга
Джафет Танганга
-
14
Сессеньон
Стивен Сессеньон
-
12
Уилмот
Бен Уилмот
-
7
Кантвелл
Тодд Кантвелл
-
20
Эзе
Эберечи Эзе
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
8
Галлахер
Конор Галлахер
-
19
Брустер
Риан Брустер
-
23
Мадуэке
Нони Мадуэке
-

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