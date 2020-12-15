Матч завершен
Португалете
Португалете
1:0
Матч завершен
Понферрадина
Понферра
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 21:00 МСК
15.12.2020, 21:00 МСК
вторник
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