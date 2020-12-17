Матч завершен
Понтеведра
Понтеведра
65
2:1
Матч завершен
Картахена
Картахена
82
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 22:00 МСК
17.12.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Понтеведра
мин
-
O. Calvillo
O. Calvillo
65'
65'
89
Картахена
мин
-
Райнер
Жан-Пьерр Райнер
89
-
Elady
Elady
82'
82'
89
-
A. Gallar
A. Gallar
89
-
I. Gil
I. Gil
89
-
S. Aguza
S. Aguza
89