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Ньютаун VS Дандолк
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Ньютаун - Дандолк: 13 июля 2021 смотреть онлайн
Ньютаун
Ньютаун
-:-
-:-
Ньютаун - Дандолк: 13 июля 2021 смотреть онлайн
Дандолк
Дандолк
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций,
1 раунд
13 июля 2021, 19:45 МСК
13.07.2021, 19:45 МСК
вторник
Составы
События
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Предварительный состав
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Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
21
Клири
Дэн Клири
44
Бойл
Эндрю Бойл
15
Лихи
Дарра Лихи
4
Хор
Шон Хор
2
Гэннон
Син Гэннон
6
Флорес
Джордан Флорес
5
Шилдс
Крис Шилдс
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
29
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
7
Даффи
Майкл Даффи
Запасные
20
МакКари
Аарон МакКари
-
30
Коркоран
Джимми Коркоран
-
23
Даммигэн
Кэмерон Даммигэн
-
3
Гартленд
Брайан Гартленд
-
8
Маунтни
Джон Маунтни
-
27
Келли
Даниэл Келли
-
10
Слогетт
Грегори Слогетт
-
22
Чолович
Стефан Чолович
-
24
Вайнн
Джейми Вайнн
-
Главный тренер
Алан Рейнолдс