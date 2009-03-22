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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нумансия
Сория
Баркеро 44
Гоириа 55
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 47
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Марио
Мартинес Марио
90
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
44'
44'
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
55'
55'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Браво
Рауль Браво
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Брит
Горка Брит
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
46
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
90
0
Баррал
Давид Баррал
47'
47'
90
Запасные
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич