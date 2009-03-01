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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нумансия
Сория
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 75
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
1 марта 2009, 19:00 МСК
1.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
63
0
Брит
Горка Брит
55
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Димас
Дельгадо Димас
0
Марио
Мартинес Марио
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Гуайре
Антонио Гуайре
0
Гоириа
Асьер Гоириа
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
33
0
Лауре
Лауре
90
0
Писку
Писку
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Родригес
Хуан Родригес
75'
75'
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Верду
Хоан Верду
88
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Колотто
Диего Колотто
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон