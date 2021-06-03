Нидерланды (мол.) - Германия (мол.): 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Нидерланды (мол.)
1:2

Нидерланды (мол.) - Германия (мол.): 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Германия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/2 финала

Чемпионат Европы U-21,

1/2 финала
3 июня 2021, 22:00 МСК
3.06.2021, 22:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.06.2021 03 июня 2021 чт 22:00
Нидерланды (мол.)
1 : 2
Германия (мол.)
03.06.2021 03 июня 2021 чт 22:00
Нидерланды (мол.)
1
Германия (мол.)
2
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1