Нефтехимик - Краснодар-2: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Краснодар-2: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Краснодар-2
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:00
Нефтехимик
1
Краснодар-2
0