Нефтехимик - КАМАЗ: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - КАМАЗ: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

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Россия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
КАМАЗ
2 : 0
Нефтехимик
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
КАМАЗ
2
Нефтехимик
0
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:30
КАМАЗ
2 : 3
Нефтехимик
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:30
КАМАЗ
2
Нефтехимик
3
15.07.2017 15 июля 2017 сб 16:00
КАМАЗ
1 : 0
Нефтехимик
15.07.2017 15 июля 2017 сб 16:00
КАМАЗ
1
Нефтехимик
0
11.08.2014 11 авг. 2014 пн 17:00
КАМАЗ
1(2) : 1(4)
Нефтехимик
11.08.2014 11 авг. 2014 пн 17:00
КАМАЗ
1(2)
Нефтехимик
1(4)