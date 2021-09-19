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КАМАЗ VS Нефтехимик
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КАМАЗ - Нефтехимик: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
КАМАЗ
Набережные Челны
-:-
КАМАЗ - Нефтехимик: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 12 тур
ФНЛ,
12 тур
Россия
19 сент. 2021, -:- МСК
19.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Прошлые матчи
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
КАМАЗ
2 : 0
Нефтехимик
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
КАМАЗ
2
Нефтехимик
0
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:30
КАМАЗ
2 : 3
Нефтехимик
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:30
КАМАЗ
2
Нефтехимик
3
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
КАМАЗ
1 : 0
Нефтехимик
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
КАМАЗ
1
Нефтехимик
0
11.08.2014
11 авг. 2014
пн
17:00
КАМАЗ
1(2) : 1(4)
Нефтехимик
11.08.2014
11 авг. 2014
пн
17:00
КАМАЗ
1(2)
Нефтехимик
1(4)