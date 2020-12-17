Матч завершен
Навалкарнеро
Навалкарнеро
31
1:0
Матч завершен
Бадахоз
Бадахос
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 20:00 МСК
17.12.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Навалкарнеро
мин
-
J. Esnaider
J. Esnaider
31'
31'
89
-
D. del Moral
D. del Moral
89
Бадахоз
мин
-
S. Maestre
S. Maestre
89
-
G. Santamaria
G. Santamaria
89
-
C. Morgado
C. Morgado
89
-
T. Sanchez
T. Sanchez
89