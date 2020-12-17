Матч завершен
Мутильвера
Мутильва
76
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:00 МСК
17.12.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Мутильвера
мин
-
I. Lizarraga
I. Lizarraga
89
-
J. Brinol
J. Brinol
76'
76'
89
Расинг
мин
-
B. Matic
B. Matic
46
-
A. Villapalos
A. Villapalos
80
-
J. Maynau
J. Maynau
89
-
J. Figueras
J. Figueras
89